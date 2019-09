Marco Giampaolo si aspetta una reazione in Torino-Milan dopo la sconfitta nel derby con l’Inter. Vincere e convincere è importante, sia per il morale che per la classifica.

Il Milan deve rialzarsi. Questo è ciò che tutti nell’ambiente rossonero si aspettano dopo la brutta sconfitta contro l’Inter nel derby. Serve una reazione convincente e servono soprattutto i 3 punti.

Stasera a Torino la squadra di Marco Giampaolo ha l’opportunità di agganciare il Napoli al quarto posto vincendo. Un nuovo passo falso non farebbe bene al morale del gruppo e potrebbe creare nuovi dubbi sul lavoro portato avanti dall’allenatore. Vincere e convincere deve essere la missione, come detto più volte dal mister.

Giampaolo suona la carica per Torino-Milan

Ieri Giampaolo ha parlato in conferenza stampa ed è stato chiaro sul cosa si aspetti in Torino-Milan, una reazione: «C’è il dovere, non forzato ma sentito, di ripartire e rialzarsi, a testa alta con determinazione e convinzione. In settimana ho visto una squadra sempre più fidelizzata, che ha saputo mettere da parte la delusione. Non ho nulla da rimproverare ai miei per impegno e attaccamento, le responsabilità semmai sono mie».

L’allenatore rossonero va avanti con le proprie idee, consapevole delle critiche ma anche del fatto che gli serva del tempo. Sa che in una piazza esigente come Milano avere tempo non è semplice, però se lo vuole ritagliare per portare la squadra al livello da lui desiderato: «Sapevo già che il tempo sarebbe potuto essere il mio primo alleato e nemico. Ma io nel tempo ho fiducia e cerco di andare a prendermelo, perché non ci farà che migliorare. Conosco la bacheca del Milan, il suo blasone e so che ha milioni di tifosi, io però non posso saltare gli step e vado avanti con la mia coerenza».

Vedremo stasera a Torino se il Milan avrà appreso la lezione del derby e sarà in grado sia di giocare un calcio gradevole che, soprattutto, di vincere. I rossoneri non vincono in trasferta contro il Toro dal dicembre 2012 e Giampaolo non ha mai battuto Walter Mazzarri. E’ ora di abbattere questi tabù.

Torino, Mazzarri: “Col Milan rabbia e orgoglio. Attendo delle risposte”