Ecco svelate le immagini dei due progetti architettonici per il nuovo stadio di Milan e Inter, che potrebbe sorgere al posto di San Siro.

Oggi è il giorno del lancio ufficiale del progetto stadio. In mattinata i rappresentanti di Milan e Inter hanno presentato a stampa e pubblico la volontà di costruire un nuovo impianto nell’area di San Siro.

Svelati contemporaneamente anche i due progetti architettonici che si stanno dando battaglia per ottenere l’ok dei club: quello dello studio Popoulos, che prevede un impianto rettangolare e decisamente avveniristico, contro quello di Manica-Cmr, che punterebbe su una struttura ovale, meno di impatto visivo ma rispettosa della tradizione.

Saranno i vertici delle due società milanesi a decidere nei prossimi mesi a chi affidare la realizzazione dell’opera. Entrambi i progetti hanno qualcosa in comune: la volontà di richiamare elementi centrali della città di Milano. Popoulos si è ispirato al Duomo e alla Galleria per la sua ‘Cattedrale‘, mentre il progetto di Manica punta più sull’incrocio dei classici anelli per unire la volontà di rossoneri e nerazurri di guardare al futuro.

Nuovo Stadio Milan-Inter: le immagini dei due progetti

Sono state rese pubbliche anche le immagini dei due progetti che si daranno battaglia ufficialmente. Incominciamo con Popoulos: giochi di luce, ispirazioni tecnologiche e soprattutto un impianto ecosostenibile quello scelto dallo studio del Missouri.

Più classico e meno avveniristico invece il disegno dello studio anglo-americano Manica-Cmr, che oltre a creare ‘Gli anelli di Milano’ punta anche a rivitalizzare l’area circostante, obiettivo concreto rivelato anche dal presidente rossonero Paolo Scaroni.

