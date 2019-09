Rodriguez anche stavolta dovrebbe scendere in campo dal primo minuto. Nel ballottaggio con Theo Hernandez, secondo Tuttosport, è in vantaggio. Ma occhio alle sorprese.

Il Milan questa sera affronterà il Torino nel turno infrasettimanale. Una sfida molto difficile, ancor di più se arriva dopo la batosta del derby. Marco Giampaolo non ha mai battuto Walter Mazzarri e la trasferta all’Olimpico è una bestia nera per i rossoneri.

Abbiamo già visto insieme le probabili formazioni di questa partita. Ma occhio alle sorprese, perché il mister ci ha abituato a cambi inaspettati negli ultimi minuti. Emblematico proprio quanto successo sabato sera con Rafael Leao schierato a sorpresa mentre tutti parlavano di ballottaggio Rebic-Paquetà. Ecco, aspettiamoci qualcosa del genere anche nella sfida di questa sera allo stadio Olimpico Grande Torino. Ma la curiosità maggior riguarda la fascia sinistra.

Torino-Milan, Rodriguez ancora titolare?

I tifosi spingono per l’inserimento di Theo Hernandez dal primo minuto. Entrato a circa 20′ dal termine di Milan-Inter, ha lasciato il segno con delle ottime sortite offensive, cosa che invece Ricardo Rodriguez non ha mai fatto in due anni e mezzo di Milan. Eppure, stando a quanto scrive oggi Tuttosport, lo svizzero sembra in vantaggio anche stavolta sul francese.

L’ex Wolfsburg infatti dovrebbe partire dal primo minuto, esclusi colpi di scena dell’ultimo momento. Theo Hernandez rientra da poco da un infortunio e Giampaolo probabilmente non vuole rischiare ricadute. Se andrà davvero così, l’allenatore si prenderà una responsabilità davvero molto grande. Sia nei confronti dei tifosi che della società stessa. Che spinge per vedere i nuovi in campo. Ismael Bennacer pare invece avere la meglio su Lucas Biglia.

L’algerino dovrebbe infatti prendere il posto dell’argentino in cabina di regia. Anche questo è un passaggio importante perché l’ex Empoli può dare il cambio di passo e portare un po’ di freschezza al centrocampo. Biglia dà esperienza e conduce una buona fase di interdizione, ma oltre al passaggio orizzontale fa poco o altro. Bennacer è più verticale e lo abbiamo visto contro il Brescia.

Milan e Inter, progetto stadio: la presentazione in diretta