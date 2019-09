Le parole di Calabria nel pre partita di Torino-Milan. L’esterno destro rientra dopo la squalifica che non gli ha permesso di giocare il derby.

Il Milan riparte da Torino. Archiviato il derby, ora la squadra è concentrata soltanto sulla sfida di questa sera all’Olimpico. Marco Giampaolo ha scelto una formazione nuova, l’ennesima di questo inizio di campionato.

Rientra Davide Calabria sulla corsia destra dopo la squalifica per l’espulsione rimediata contro l’Hellas Verona. Prenderà il posto di Andrea Conti, non brillante nella partita contro l’Inter di sabato (ha responsabilità su entrambe le reti subite). L’ex Primavera, intervistato da Milan TV, ha parlato così nel pre partita di Torino-Milan, che si giocherà fra poco più di mezz’ora.

Se la squadra è pronta per reagire al derby: “Assolutamente sì. Non è facile perdere in partite simili, ma dobbiamo reagire. Oggi e domenica partite molto importanti“. Ma il Torino è una squadra molto difficile da affrontare e il Milan lo sa bene: “Ti marca a uomo e non lascia spazio. Dobbiamo avere la voglia di giocare con determinazione e portare a casa la partita. Cosa servirà? La grinta, la voglia e il carattere”.

