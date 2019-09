CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE DI TORINO-MILAN

Il derby è ormai il passato, Torino–Milan è il presente. I rossoneri sono di nuovo in campo quattro giorni dopo la disfatta di San Siro. Inter superiore in tutto e per tutto, questa sera la squadra di Marco Giampaolo ha il dovere di dare delle risposte importanti.

Le due compagini arrivano a questa partita con la stessa condizione mentale. Infatti i granata arrivano da due sconfitte di fila: la prima in casa col Lecce, la seconda contro la Sampdoria, che fino ad allora non aveva ancora fatto punti in campionato. Gli uomini di Walter Mazzarri sono in crisi d’identità, ma sono una squadra sempre molto difficile da affrontare. Basti pensare che Giampaolo non lo ha mai battuto in carriera; in più, il Toro è la bestia nera del Milan quando si gioca all’Olimpico.

Lo scorso anno su questo campo il Diavolo, allenato da Gennaro Gattuso, mollò la corsa per il quarto posto. Quella infatti fu una partita molto importante per il mancato arrivo in Champions League, poi concretizzato anche per altri risultati negativi da lì alla fine del campionato scorso. Adesso siamo soltanto all’inizio, ma è comunque una gara chiave: da qui potrebbe cominciare la stagione del Milan. I tifosi e la società chiedono risultati, intensità e un gioco piacevole. In queste prime quattro partite, Krzysztof Piatek & co. hanno tirato in porta solo nove volte…

Torino-Milan, le probabili formazioni

Giampaolo ci ha abituato ormai a sorprese per quanto riguarda la formazione. E lo farà anche stasera, molto probabilmente. Per adesso possiamo ipotizzare un 4-3-1-2 con diversi cambi, ma tutti da confermare: Theo Hernandez a sinistra e Ismael Bennacer in mezzo al campo. Dovrebbe esserci ancora invece Rafael Leao, messo in campo a sorprese contro il derby sabato scorso (ed è stato uno dei migliori).

Pare che dovrebbero rimanere fuori Ricardo Rodriguez e Lucas Biglia, i più criticati dopo la partita contro l’Inter. Infatti la prestazione dei due è stata insufficiente un po’ più di tutti gli altri. Ma è chiaro che non è soltanto una questione di singoli: il Milan sta facendo fatica anche per una questione più collettiva, legata al gioco della squadra e all’implementazione del sistema di Giampaolo. La stessa società ha ammesso che, da questo punto di vista, ci si aspettava qualcosa in più.

Passiamo al Torino. Torna fra i convocati N’Koulou, ma non sarà del match. In mezzo Lyanco ancora, nonostante le bocciature di queste ultime partite. Ci sarà il debutto al primo minuto per Diego Laxalt, l’ex di questa partita: è arrivato dal Milan con la formula del prestito oneroso (500mila euro) con diritto di riscatto (11 milioni). Un altro ex è Simone Verdi, anche lui probabilmente dal primo minuto con Berenguer e dietro Andrea Belotti.

TORINO (3-4-2-1): Sirigu; Izzo, Lyanco, Bremer; De Silvestri, Baselli, Rincon, Laxalt; Berenguer, Verdi; Belotti.

Allenatore: Mazzarri.

MILAN (4-3-1-2): Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Hernandez; Kessie, Bennacer, Calhanoglu; Suso; Piatek, Leao.

Allenatore: Giampaolo.

Paquetà salta Torino-Milan per infortunio

Non sarà di questa partita Lucas Paquetà, che si è infortunato al termine di Milan-Inter di sabato sera. Il brasiliano, messo in campo da Giampaolo negli ultimi 25′, è uscito malconcio dal campo. Un problema di natura fisica, come poi hanno confermato anche gli esami. Salterà quindi la partita di questa sera e, a meno di colpi di scena, anche Milan–Fiorentina di domenica sera. Un’assenza importante per la squadra rossonera anche se Paquetà non si può considerare un inamovibile dello scacchiere giampaoliano.

Ricordiamo che la scorsa settimana, praticamente dopo Hellas Verona-Milan, il giocatore ha avuto un piccolo battibecco con l’allenatore. Che, nel post partita del Marc’Antonio Bentegodi, lo aveva “accusato” di essere un po’ troppo lezioso, troppo brasiliano. L’ex Flamengo ha risposto con una storia su Instagram “Orgoglioso di essere brasiliano“. La cosa non è andata giù a Giampaolo con il quale poi ha avuto un confronto.

Paquetà è sceso in campo nel derby soltanto a partita in corso e nell’ultima mezz’ora circa. Nemmeno in quel caso è riuscito a fare la differenza, ma non era facile ovviamente. Ma il brasiliano dovrebbe realmente essere un po’ più concreto nelle giocate e ascoltare di più i dettami del proprio allenatore. Ha delle qualità incredibile e deve sfruttarle per il bene della squadra. Finora però ha dimostrato davvero troppo poco per prendersi certe licenze…