News Milan: oggi prima commissione consiliare a Palazzo Marino per discutere del nuovo stadio che il club rossonero e l’Inter intendono costruire. Strada in salita.

Inter e Milan devono superare il giudizio del Comune di Milano prima di poter andare avanti nel proprio piano di realizzazione di un nuovo stadio. Ieri sono stati presentati i due progetti in gara, però adesso c’è un altro step.

Infatti, entro il 10 ottobre l’amministrazione comunale deve stabilire se il piano dei club è di pubblico interesse o meno. In caso di via libera, Inter e Milan supererebbero un primo ostacolo non di poco conto. Ma se dovesse arrivare una bocciatura, allora potrebbero pensare ad un piano B per costruire l’impianto altrove.

Milan-Inter, nuovo San Siro: oggi prima commissione consiliare

Come riportato dall’agenzia Ansa, oggi si è svolta la prima commissione consiliare a Palazzo Marino, sede del Comune di Milano, per discutere del nuovo stadio della città e dei progetti presentati da Milan e Inter. Per le due squadre strada in salita.

I rappresentanti dei club si sono confrontati con i consiglieri della commissione, che per la maggior parte si è mostrata critica o contraria all’abbattimento del Giuseppe Meazza. E’ stata chiesta anche maggiore chiarezza su ciò che verrà fatto a livello di riqualificazione nell’area di San Siro circostante lo stadio.

Nella maggioranza di centrosinistra c’è una parte favorevole alla costruzione di un nuovo impianto sportivo e un’altra contraria che preferisce la ristrutturazione del Giuseppe Meazza. Il Piano del governo del territorio approderà in aula la prossima settimana e dovrà essere approvato necessariamente entro il 14 ottobre, mentre il parere del Comune sull’interesse pubblico secondo la legge sugli stadi dovrebbe arrivare entro il 10 ottobre. Non rimane che attendere le decisioni da Palazzo Marino.

Donnarumma: “Siamo con Giampaolo. Accetto le critiche, ma vado avanti”