Vincenzo Montella ha parlato alla vigilia di Milan-Fiorentina. Il tecnico viola ha svelato anche retroscena sul suo passato in rossonero.

Domani si gioca Milan-Fiorentina a San Siro, match valido per la sesta giornata di Serie A. Alla vigilia Vincenzo Montella ha parlato in conferenza stampa, dopo le parole di Marco Giampaolo.

Il tecnico viola si è anzitutto soffermato sul suo trascorso in rossonero, quando è stato allenatore a cavallo tra la gestione Berlusconi e Yonghong Li, salvo poi essere esonerato nel novembre 2017 per far spazio a Gattuso.

Montella ha svelato un retroscena di mercato quando lui era allenatore del Milan: “Suso era un giocatore in uscita, così come Cutrone, Calabria… Credo sia stato fatto un buon lavoro, non solo la vittoria in Supercoppa Italia. Donnarumma già giocava ma lì era stato bravissimo Sinisa (Mihajlovic, ndr)“.

Ancora sul suo passato rossonero: “È stata un’esperienza fantastica, abbiamo vinto un trofeo e qualcuno se lo dimentica. Non abbiamo fatto mercato e siamo arrivati in Europa dopo qualche anno. Non la reputo negativa”.

Montella: conferenza stampa e lista convocati alla vigilia di Milan-Fiorentina

Mister Montella ha parlato del momento attuale del Milan, che arriva da due sconfitte consecutive: “Penso che stiano portando avanti un bel lavoro. Non mi fido di loro perché hanno calciatori importanti e sono una squadra forte. Hanno bisogno di tempo perché hanno cambiato tanto”.

Sui singoli, in particolare su Jack Bonaventura e Jesus Suso: “Credo che Jack in questo modulo possa giocare come trequartista o come interno. E’ un giocatore importante che può anche ritornare in Nazionale. Suso? E’ molto forte e dovremo fare attenzione”.

Sul collega Marco Giampaolo: “Soprattutto in Italia un episodio può influenzare sul giudizio di un allenatore. È importante avere delle società forti dietro che ti diano fiducia e tempo. Auguro a Giampaolo il meglio perché lo merita”.

Di seguito la lista convocati della Fiorentina:

PORTIERI: Brancolini, Dragowski, Terracciano.

DIFENSORI: Caceres, Ceccherini, Dalbert, Lirola, Milenkovic, Pezzella, Ranieri, Terzic, Venuti.

CENTROCAMPISTI: Badelj, Benassi, Castrovilli, Cristoforo, Pulgar, Zurkowski.

ATTACCANTI: Boateng, Chiesa, Ghezzal, Ribery, Sottil, Vlahovic.

