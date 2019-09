Milan-Fiorentina, arriva il commento di Fabio Capello. L’ex tecnico rossonero commenta con sincerità l’attuale momento del Diavolo e non nasconde stupore e amarezza per le decisioni prese.

Milan, anche Fabio Capello spera in una grande risposta stasera a San Siro. Intervenuto dall’evento Milano City, l’ex tecnico rossonero si è infatti espresso così sul delicato momento del Diavolo: “E’ un momento non molto bello, di positivo c’è stato solo il primo tempo di Torino. Ci sono dei giovani interessanti e di prospettiva, ma Giampaolo ci ha messo un po’ prima di notare le potenzialità di chi può fare la differenza“.

Il 73enne di San Canzian d’Isonzo, tuttavia, non nasconde lo stupore per le scelte del collega: “Inizialmente mi ha sorpreso tutta questa sua attesa, ma ora ha capito. E’ altrettanto vero che siamo tutti bravi quando abbiamo grandi giocatori, ma vanno anche comprese le qualità di chi si ha a disposizione. Da questo punto di vista, ammiro Gasperini che invece ha saputo farlo”.

Poi, in conclusione, Capello lancia il messaggio di speranza ma bacchetta anche la gestione del club: “Spero che da stasera il Milan ritrovi la sua strada. Mi fatto male vedere 200 milioni spesi finora ma senza un acquisto che sappia fare la differenza (riferimento alle ultime due sessioni di mercato, ndr). Avrei preferito piuttosto appena tre elementi, ma importanti e idonei per uno stadio come San Siro”.

