Il Milan ha un dubbio di formazione contro la Fiorentina: chi schierare sull’out di sinistra in difesa per fronteggiare al meglio Chiesa.

Secondo i quotidiani ed i media nazionali, il Milan di questa sera dovrebbe ricalcare nella formazione titolare quello visto brillare (per un’ora) contro il Torino.

Spazio dunque a diversi volti nuovi giunti dal mercato estivo. Come Theo Hernandez, freccia mancina ex Real Madrid che sembra essere stato scelto come titolare per la corsia sinistra di difesa.

Eppure il Corriere della Sera ha pubblicato oggi un dubbio di formazione proprio riguardante il terzino sinistro titolare. Nasce il ballottaggio tra il giovane e sfrontato Hernandez ed il più esperto e razionale Ricardo Rodriguez. Lo svizzero, bocciato dopo le prime uscite stagionali, potrebbe avere una nuova occasione dal 1′ minuto.

Il motivo? Le contromosse di Marco Giampaolo per arginare una delle armi migliori della Fiorentina. Ovvero Federico Chiesa, la freccia classe ’97 che potrebbe essere determinante nella gara odierna di San Siro.

Non a caso Chiesa ha risolto l’ultimo precedente milanese tra le due contendenti: era il dicembre 2018 quando un suo fendente nel finale di gara condannò il Milan alla sconfitta interna contro i viola.

Rodriguez potrebbe dunque essere preferito a sorpresa per la sua capacità nella fase di contenimento, con l’intento di tenere a bada sulla fascia sinistra proprio il guizzante Chiesa. Hernandez è più adatto a spingere e far male in fase di ripartenza.

Giampaolo dovrà dunque decidere: usare il criterio del contenimento ed affidarsi ad un veterano come lo svizzero, oppure non scendere a compromessi e confermare il talento francese?

