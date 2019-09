Vincenzo Montella torna a sfidare il Milan a San Siro da ex di turno. I tifosi rossoneri però non lo accoglieranno a braccia aperte.

Un piccolo amarcord oggi per Vincenzo Montella. L’allenatore della Fiorentina torna a incontrare il Milan a San Siro, quasi due anni dopo il suo addio alla panchina rossonera.

Il tecnico campano non sarà di certo accolto da lusinghe ed applausi da parte del suo vecchio pubblico. Colpa forse di quel divorzio teso del novembre 2017, in seguito a risultati negativi e un atteggiamento poco grintoso di Montella stesso.

Ma la sua avventura milanista è sintesi del miglior paradosso calcistico; come ricorda la Gazzetta dello Sport, Montella è infatti l’ultimo allenatore ad aver vinto un trofeo con il Milan. Nel dicembre 2016 conquistò la Supercoppa Italiana nella finale di Doha contro la Juventus ‘pigliatutto’ di Massimiliano Allegri.

Una piccola grande impresa per Montella, che guidava uno dei Milan meno competitivi di sempre: Paletta titolare in difesa, Bertolacci, Locatelli e Kucka a centrocampo e il criticatissimo Bacca al centro dell’attacco. Eppure col gioco e con gli equilibri giusti quel Milan riuscì a battere ai rigori la Juve ed a regalarsi l’ultima coppa della sua storia.

Il crollo dell’avventura di Montella con il Milan avvenne nella stagione successiva, la prima della breve era cinese. I dirigenti Fassone e Mirabelli lo confermarono donandogli una rosa più ricca e competitiva. Ma il mister andò in confusione, azzardando schemi sperimentali e rovinando ciò che di buono aveva fatto sino a quel momento.

L’esonero arrivò puntuale in autunno, lasciando spazio a Rino Gattuso. Un episodio che ha reso Montella antipatico al tifo milanista e la sua carriera decisamente a ribasso. La squadra di Giampaolo oggi non dovrà però lasciarsi sorprendere: la Fiorentina sa giocare a calcio e, per il modo in cui si pone in campo, ricorda molto il primo Milan ‘montelliano’, equilibrato, cinico e mai arrendevole.

