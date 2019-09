Inter e Milan giovedì mattina presso il Politecnico di Milano hanno presentato i due progetti in gara per la costruzione del nuovo stadio. In corsa ci sono lo studio di architettura Populous e quello Manica-Cmr, entrambi con dei piani molto interessanti per valorizzare l’area di San Siro. Infatti, in ballo non c’è solo la realizzazione di un nuovo impianto sportivo ma anche la creazione di un distretto multifunzionale per rendere quella zona fruibile tutta la settimana, 365 giorni l’anno. Previste ampie aree verdi, visto che entrambi i progetti hanno tenuto conto dell’importanza dell’ambiente.

