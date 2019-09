I tifosi rossoneri non abbandonano il Milan. Stasera a San Siro per la sfida contro la Fiorentina, presenti oltre 50 mila spettatori a supporto della squadra.

L’amore per i colori rossoneri va oltre il risultato. Lo dice la storia, lo conferma il presente. Il Milan è una fede, e come tale va perseguita, sempre. Dopo questo pessimo inizio di campionato, ci sarebbero stati tutti i presupposti per vedere un San Siro semi-vuoto.

E invece così non sarà: stasera a San Siro saranno presenti circa 50 mila tifosi rossoneri per Milan-Fiorentina. Un dato altissimo visto il momento della squadra di Marco Giampaolo. Ma i supporter milanisti non vogliono abbandonare la squadra nel momento del bisogno. Serve un grande aiuto anche dagli spalti per caricare la squadra e accompagnarla alla vittoria.

Nuovo Stadio: il “piano B” di Milan e Inter

Milan-Fiorentina: tifosi rossoneri sempre presenti

In cinque partite, sono state tre le sconfitte in cui è incappato il Milan: all’esordio contro l’Udinese, nel derby in casa contro l’Inter e giovedì scorso contro il Torino. Soltanto due invece le vittorie, contro il Verona al Bentegodi e prima ancora a San Siro contro il Brescia.

Già la scorsa stagione Gennaro Gattuso e la dirigenza avevano chiamato a raccolta i tifosi, e le presenze era notevolmente cresciute. Quest’anno niente di questo è stato fatto, ma i tifosi hanno comunque risposto presenti.

Maldini, Boban o Giampaolo non hanno spronato i tifosi a riempire le gradinate dell’impianto milanese, ma questa numerosa presenza dei tifosi sarà certamente gradita. E speriamo che anche la squadra recepisca positivamente questo messaggio e riesca a portare a casa tre punti importanti per muovere la classifica e tornare a lavorare a Milanello con meno pressioni addosso.

Milan, tanti auguri a Shevchenko e Berlusconi – VIDEO