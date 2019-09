Il Milan Primavera ieri si è imposto per 3-2 sul Venezia. Gol di Tonin, Capanni e Brescianini. I rossoneri hanno rischiato di subire la rimonta.

Seconda vittoria di fila per il Milan Primavera. La squadra di Federico Giunti, dopo il successo col Pordenone di settimana scorsa, ieri pomeriggio si è imposta per 3-2 sul Venezia.

Nel primo tempo il Diavolo si porta avanti di due reti con Ricardo Tonin e Luca Capanni, il brasiliano arrivato quest’estate da svincolato dopo un’esperienza alla Lazio. Un gran bel gol in suo in pallonetto. Nella ripresa però succede di tutto: il Venezia trova infatti il pareggio nel giro di pochi minuti: Mazzoleni prima e Candic portano il risultato sul 2-2. A rimettere a posto la situazione ci pensa Marco Brescianini, partito dalla panchina, che riporta il Milan sul 3-2. Mionic nel finale potrebbe segnare ancora, ma sbaglia clamorosamente a tu per tu con la porta.

Gli highlight di Milan–Venezia del campionato di Primavera 2:

Tonin-Capanni-Brescianini ⚽⚽⚽

Another three solid points for our #MilanPrimavera lads: the highlights 📽

La Primavera batte 3-2 il Venezia e vola al secondo posto: gli highlights 📽#SempreMilan pic.twitter.com/6urEw7oHi7 — AC Milan (@acmilan) 29 settembre 2019



Buona la gestione del pallone dei rossoneri negli ultimi minuti. Vittoria importante che permette al Milan di piazzarsi a sette punti in classifica. Secondo successo di fila per i giovani rossoneri che quest’anno hanno l’obiettivo di tornare in “Serie A” il prima possibile.

