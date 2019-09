In casa Milan si riflette sul futuro di Marco Giampaolo. Che non è certo come sembrava fino a ieri sera. Attenzione a possibili risvolti già nelle prossime ore.

Nonostante la difesa di Paolo Maldini ieri nel post Milan–Fiorentina, la posizione di Marco Giampaolo al momento è tutt’altro che certa. Come scrive ANSA, sono ore di riflessione in questo momento per il futuro dell’allenatore. Non è da escludere infatti un colpo di scena.

Si pensa a dare un’altra chance al tecnico per la partita contro il Genoa, ma occhio a eventuali risvolti già nelle prossime ore. La società, in questo momento, sta valutando le alternative. La più calda sembra essere Rudi Garcia, coppia Shevchenko-Tassotti solo una suggestione (smentita dalla Gazzetta dello Sport). Oggi la squadra non si allena perché il mister ha concesso un turno di riposo. Si riparte domani.

In queste ore sui social tutti chiedono la testa dell’allenatore, pur riconoscendo che non è l’unico colpevole. Ieri sera la sconfitta è stata troppo netta per passare inosservata. Una prestazione orrenda quella del Milan, che non ha avuto la forza, né tecnico-tattica né mentale, per reagire ad una Fiorentina padrona del campo. Come detto, Maldini ha confermato Giampaolo nel post-partita, ma adesso la situazione non sembra più così chiara.

Nella notte c’è stato un vertice fra lo stesso Maldini, Boban e Massara per discutere di un eventuale cambio. Intanto l’attuale allenatore ha rinunciato ad un evento di oggi pomeriggio per rimanere concentrato sul lavoro e sulla partita di sabato sera. Proprio a Marassi, lì dove ha trascorso gli ultimi tre anni, si deciderà il suo futuro. Dopo solo sei giornate di campionato, è già probabile un ribaltone in casa rossonera. Non una bella cosa, perché significherebbe ricominciare ancora una volta da zero.

