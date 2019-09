Paolo Maldini è stato insignito del noto Tapiro d’oro di ‘Striscia la Notizia’ dopo i recenti flop del suo Milan in campionato.

Tapiro d’oro per Paolo Maldini. Lo storico capitano del Milan, oggi direttore dell’area tecnica rossonera, ha ricevuto il premio satirico proprio nella giornata odierna.

Il dopo Milan-Fiorentina è reso dunque ancor più amaro dalla consegna del noto premio ideato dal programma tv ‘Striscia la Notizia’. Come al solito è stato l’inviato Valerio Staffelli a raggiungere Maldini ed a completare il recapito di questo particolare oggetto.

L’ex capitano, come riportato anche da Il Messaggero, ha commentato con parole agrodolci questo rito dedicato ai personaggi più ‘attapirati’ della settimana: “Son tanti anni che non siamo al livello di una volta. E’ una sofferenza per chi ama il Milan ed i suoi colori”.

La puntata con protagonista Maldini andrà in onda questa sera su Canale 5, a partire dalle ore 20:35.

Gazzetta – Milan, esclusa la pista Shevchenko: resterà in Ucraina