Per il momento il Genoa non intende cambiare guida tecnica: Aurelio Andreazzoli va verso la conferma con i rossoblu.

Non solo il Milan; anche il Genoa sta attraversando un periodo molto delicato in campionato, viste le tante sconfitte stagionali dopo una partenza incoraggiante.

Dopo il k.o. netto contro la Lazio, la società rossoblu ha cominciato a valutare un cambio in panchina: l’esonero di Aurelio Andreazzoli, tecnico giunto in estate dopo la buona esperienza ad Empoli, per far posto ad un allenatore diverso.

In realtà, come riportato dall’Ansa, dopo alcune riflessioni odierne la dirigenza genoana ha scelto di confermare per il momento Andreazzoli. Il club vuole dare un’altra chance all’allenatore toscano, che sa di aver intrapreso un cammino illusorio e negativo e di dover rialzare la china.

Niente da fare dunque per ora per Gennaro Gattuso: l’ex Milan era stato indicato come in pole per la sostituzione di Andreazzoli alla guida del Genoa. Ma almeno fino alla prossima settimana Rino resterà in stand-by.

A questo punto l’incontro di sabato sera a Marassi tra Genoa e Milan diventa una sorta di spareggio delicato per i rispettivi allenatori: il tecnico che tra Andreazzoli e Giampaolo dovesse uscire sconfitto direbbe quasi sicuramente addio alla propria panchina.

