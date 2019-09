Claudio Ranieri ha risposto alla domanda sul suo possibile approdo al Milan al posto di Giampaolo. Ecco le dichiarazioni dell’ex Roma.

Inutile dirlo: la posizione di Marco Giampaolo non è più solida come prima. Nonostante le parole rassicuranti di Paolo Maldini, la società sta valutando attentamente il da farsi. Quattro sconfitte in sei partite è un ruolino di marcia che non si vedeva da parecchio tempo.

Si parla già di possibili sostituti, anche se siamo soltanto alla sesta giornata di Serie A. Fra i nomi spuntati fuori c’è anche quello di Claudio Ranieri, ad oggi libero dopo l’esperienza durata circa un mese o poco più alla Roma durante l’ultima stagione. Intervenuto ai microfoni di Radio Anch’io lo Sport, il tecnico ha risposto alla domanda sul suo possibile approdo in rossonero al posto di Giampaolo.

Ranieri: “Stimo Giampaolo, spero trovi la soluzione”

Ranieri non ci pensa al momento e, anzi, augura al suo collega la risalita: “Spero che Giampaolo riuscirà a far vedere le sue qualità. Lo stimo moltissimo… Mi auguro che riuscirà a trovare le soluzioni giuste per questo Milan. Non è facile, ci sono molti giovani che vanno guidati…“.

Come detto, al momento il tecnico romano è fermo. Sul suo futuro ha dichiarato: “Sono contento della carriera che sto facendo. Mi sento un allenatore europeo ormai. L’importante è che ci sia un buon progetto“. Molto difficile che il Milan alla fine ripieghi su di lui. C’è la volontà di proseguire il percorso con Giampaolo, ma è chiaro che se non ci sarà una svolta nelle prossime settimane qualcosa potrà succedere.

C’è la sensazione che, stavolta, Genova, la città dove ha trascorso gli ultimi tre anni, possa essere l’ultima spiaggia. Dopodiché c’è la sosta per gli impegni delle Nazionali: il momento perfetto per un cambio in panchina…

San Siro, nel mirino finiscono i senatori: forte contestazione