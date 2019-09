Spalletti ha commentato le voci sul suo possibile approdo sulla panchina del Milan. L’allenatore elogia Giampaolo e si tira fuori da qualsiasi indiscrezione.

Luciano Spalletti è uno dei nomi fatti per un’eventuale sostituzione di Marco Giampaolo. Oggi ci sono stati dei confronti fra la dirigenza rossonera per discutere di un possibile cambio. Per ora pare sia stata confermata la fiducia all’attuale tecnico.

L’ex allenatore dell’Inter, stando a quanto si legge sui social, è un profilo che in molti gradirebbero. Lui però ha negato qualsiasi tipo di contatto. Stefano Donati, giornalista di ‘Top Calcio 24’, ha riportato le seguenti dichiarazioni di Spalletti in risposta a queste indiscrezioni sul suo possibile approdo sulla panchina del Milan.

Il tecnico toscano ha dichiarato: “Che ci azzecco col Milan, sono sotto contratto con la Beneamata. Giampaolo è un astro nascente e dovete farlo lavorare. Ora sono fuori dal mondo dal calcio perché mi hanno fatto fuori e voglio restarne fuori“. E infatti lui è ancora sotto contratto con l’Inter, che ha deciso comunque di sostituirlo con Antonio Conte nonostante la conquista, per il secondo anno di fila, della qualificazione in Champions League.

Stando a queste dichiarazioni, pare non aver preso bene la decisione della sua vecchia società, che lo tiene ancora sotto contratto. Adesso ha la possibilità di rilassarsi dopo due anni molto intensi e, nel frattempo, mantenere il suo stipendio. Dopo la scadenza, proverà ad ascoltare le offerte. Fra queste, almeno per ora, non c’è quella del Milan, che punta ancora sul rilancio di Giampaolo. A Genova il momento della verità.

Bennacer, pagelle impietose: il CorSport gli dà 3,5