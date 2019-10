News Milan: Rafael, figlio di Zvonimir Boban, su Instagram non nasconde il proprio disappunto per l’operato di Marco Giampaolo finora.

Marco Giampaolo è nel mirino della critica a causa dei deludenti risultati del Milan a inizio campionato. Quattro sconfitte in sei partite e prestazioni molto negative. Il match sabato contro il Genoa è ritenuto già una sorta di ultima spiaggia.

Il mister rischia la panchina e non sono pochi i tifosi rossoneri a ritenerlo colpevole dell’attuale situazione. Tra coloro che concordano con questo pensiero c’è Rafael Boban, figlio di Zvonimir, che sul suo profilo Instagram ha così risposto ad una domanda: «Abbiamo giocatori di alta qualità, penso che il problema sia l’allenatore. Vedremo cosa succederà. Abbiamo iniziato la stagione davvero male, però penso che risaliremo».

Secondo Rafael, la qualità dei calciatori del Milan è buona e pertanto il responsabile della negativa situazione attuale è Giampaolo. Vedremo se la squadra rossonera sabato riuscirà a tornare alla vittoria, fondamentale non solo per salvare la panchina dell’allenatore. Infatti, c’è una classifica pessima che va migliorata per evitare che il divario dalla zona Europa aumenti eccessivamente.

