News Milan: Marco Giampaolo può salvare la propria panchina battendo il Genoa sabato in Liguria. Dovesse fallire, allora Rudi Garcia potrebbe rimpiazzarlo.

La partita Genoa-Milan sembra essere una sorta di ultima spiaggia per Marco Giampaolo. L’attuale allenatore è costretto a vincere per evitare un eventuale esonero.

Molte responsabilità dell’avvio di campionato negativo sono dei giocatori, ma si sa che quelli non possono essere cambiati e dunque a pagare spesso è il tecnico. A volte a torto ed altre a ragione. Giampaolo ha certamente le proprie colpe, è innegabile, però la società finora ha sempre manifestato fiducia nei suoi confronti.

Secondo quanto riportato da Sportmediaset, in caso di crollo in Genoa-Milan potrebbe esserci l’esonero del mister originario di Bellinzona. Il favorito per l’eventuale successione è Rudi Garcia, ex allenatore di Roma e Marsiglia. Il direttore sportivo Frederic Massara lo conosce bene e sponsorizza il suo nome.

L’idea Andriy Shevchenko rappresenta solamente una suggestione, considerando che il Pallone d’Oro 2004 è impegnato come commissario tecnico dell’Ucraina nelle qualificazioni all’Europeo 2020. Un suo approdo sulla panchina del Milan sembra improbabile. Lui stasera sarà a Milano per assistere ad Atalanta-Shakhtar Donetsk di Champions League. Ma questo non è un indizio per un suo clamoroso ritorno in rossonero.

