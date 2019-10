La panchina di Marco Giampaolo traballa dopo la terza sconfitta consecutiva in campionato contro la Fiorentina a San Siro. Nonostante da Paolo Maldini siano arrivate parole di fiducia, la dirigenza del Milan sta riflettendo sulla situazione e potrebbe anche valutare un cambio di allenatore se sabato la squadra dovesse non vincere contro il Genoa in trasferta. Difficile dire chi possa arrivare eventualmente al posto di Giampaolo. Il favorito sembra Rudi Garcia, che in passato ha allenato già la Roma in Italia. Più difficile ingaggiare Luciano Spalletti, ancora sotto contratto con l’Inter. Improbabile Andriy Shevchenko, attuale commissario tecnico dell’Ucraina. Da scartare pure un ritorno di Gennaro Gattuso.

