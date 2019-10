Un tifo nel corso di Atalanta-Shakthar è precipitato dal primo anello di San Siro. L’uomo è stato portato all’ospedale San Siro di Milano in codice giallo.

Paura durante Atalanta–Shakthar di questa sera, la prima a San Siro dei bergamaschi in Champions League. Un tifoso, infatti, come riporta Leggo, è precipitato dal primo anello per un’altezza di circa 4 metri.

L’uomo è stato portato all’ospedale San Carlo di Milano in codice giallo. La notizia è stata diffusa dal 118 e non si sa ancora quali siano le sue condizioni. Era presente al Giuseppe Meazza per la partita della Dea, la prima a Milano per la Champions, visto che l’Atleti Azzurri d’Italia è in fase di ristrutturazione. Purtroppo per la squadra di Gasperini è arrivata una dura e immeritata sconfitta per 2-1.

Nelle prossime ore vi aggiorneremo sulle condizioni del tifoso. Un incidente davvero terribile quello accaduto oggi a San Siro che alimenterà le voci intorno allo stadio, più volte considerato “inadeguato” dai piani alti di Milan e Inter. Che spingono per la costruzione di un nuovo impianto, con tanto di progetti già illustrati, e l’abbattimento del Meazza. Si attende il via libera dal Comune per poter procedere.

