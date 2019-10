Calciomercato Milan: il talento spagnolo Dani Olmo era stato nel mirino del club rossonero, ma il prezzo fissato dalla Dinamo Zagabria ha impedito l’affare.

Da tempo Dani Olmo è indicato come uno dei giovani talenti più interessanti d’Europa. Il classe 1998 milita ancora in un campionato di secondo piano come quello croato, ma è pronto per mettersi alla prova in una lega più importante.

Il fantasista spagnolo è riuscito ad emergere nella Dinamo Zagabria, dove è arrivato nel 2014 dopo l’esperienza nel settore giovanile del Barcellona. E’ un trequartista al quale piace sia servire assist che cercare la via del gol. 12 reti e 9 assist in 44 partite nella scorsa stagione, in questa ha iniziato con 5 gol e 5 assist nelle 9 partite totali in cui è sceso in campo.

Calciomercato Milan, prezzo di Olmo troppo alto

Olmo già nell’ultima finestra estiva del calciomercato è stato oggetto del desiderio di molti club. Il quotidiano Marca spiega che ad aver provato ad acquistarlo sono stati Milan, Liverpool, Tottenham, Atletico Madrid, Valencia e Bayer Leverkusen. Ma Mirko Barisic, presidente della Dinamo Zagabria, chiedeva 35-40 milioni di euro per la cessione del calciatore e dunque il trasferimento non si è concretizzato.

La società croata intende ricavare una cifra molto alta dall’eventuale vendita di Olmo. Sa di avere in casa un gioiello di valore e pertanto mira a incassare il più possibile. Un’asta tra le squadre interessate farebbe proprio il gioco della Dinamo Zagabria.

Il giocatore è concentrato sul proprio presente, sa di dover dare il meglio per guadagnarsi un ingaggio importante da un top club. Le pretendenti non mancano e forse già a gennaio qualcosa potrebbe muoversi. Difficile che il Milan torni a farsi avanti, l’alto prezzo del cartellino e la necessità di tenere d’occhio il bilancio rendono complicato pensare che il Diavolo possa fare un grosso investimento su Olmo.

