Genoa-Milan in streaming e in diretta tv, tutte le informazioni utili su come e dove vedere l’anticipo della 7.a giornata di Serie A di sabato 5 ottobre alle 20.45 a Marassi.

Ultima spiaggia. Genoa–Milan è lo spartiacque della stagione rossonera, anche se siamo soltanto alla settima giornata di Serie A. Con l’ennesima sconfitta, molto probabilmente, finirà subito l’era Marco Giampaolo. Ciò comporterà l’arrivo di un nuovo allenatore e quindi di un nuovo inizio.

In questi giorni ci sono stati diversi confronti fra dirigenza, squadra e allenatore. Paolo Maldini e Zvonimir Boban chiedono la svolta e, nel frattempo, difendono a spada tratta il loro tecnico. Ma sanno che, in caso di quarta sconfitta consecutiva, sarà durissima confermarlo. Perché nel calcio, e soprattutto in Italia, funziona così: a pagare è sempre l’allenatore. Che ha quest’ultima possibilità proprio a Genova, la città che lo ha ospitato negli ultimi tre anni da allenatore della Sampdoria.

La vittoria è l’unico risultato possibile. Ad oggi il Milan è distante soltanto un punto dalla zona retrocessione ed è già lontano dal primo e dal quarto posto. Ma, come detto, siamo soltanto all’inizio e, in Serie A, le cose cambiano molto velocemente anche in classifica. L’importante è rimettere in piedi la questione. Ma bisogna farlo il prima possibile. L’ennesimo cambio di allenatore porterà soltanto altra confusione.

Genoa-Milan, dove vederla in diretta tv sabato 5 ottobre

Genoa–Milan si gioca ovviamente al Luigi Ferraris, è l'anticipo della 7.a giornata di Serie A, alle ore 20.45. La partita sarà trasmessa in esclusiva da DAZN, la piattaforma streaming che è possibile vedere anche in TV con una Smart TV.



Vi ricordiamo che, dallo scorso 22 settembre, DAZN è visibile anche su Sky con DAZN1, canale 209. Qui la guida su come attivarlo e come vederlo.

Genoa-Milan, come vederla in streaming gratis e legale

Genoa–Milan, come detto, sarà in diretta soltanto su DAZN. Se non siete in possesso di una Smart TV, potrete scaricare gratuitamente dallo store dei vostri dispositivi mobile (Android e iOS) l'applicazione della piattaforma streaming. Come ormai tutti sanno, DAZN è sbarcato anche su Sky con DAZN1 (canale 209) ma non sarà possibile vederlo sull'applicazione Sky GO né tanto meno su Now TV, la web tv di Sky.

Genoa-Milan, le probabili formazioni

Sarà una partita difficile per il Milan. Perché dall’altra parte anche il Genoa è alla ricerca del riscatto. Lo stesso Aurelio Andreazzoli, infatti, è il bilico: in settimana si è fatto il nome di Gennaro Gattuso, ma pare che Enrico Preziosi voglia dare un’altra chance all’ex Empoli proprio come Giampaolo. A proposito del mister rossonero: sta lavorando molto in queste per ora schierare a Marassi la formazione migliore. Dovrà fare a meno di Mateo Musacchio, squalificato per l’espulsione di domenica.

Al posto dell’argentino chiaramente spazio a Léo Duarte, sostituto naturale dell’ex Villarreal: per lui sarà il debutto dal primo minuto. Al suo fianco chiaramente Alessio Romagnoli, che avrà il compito anche di guidare il compagno di reparto. Calabria e Theo Hernandez ai alti. In mezzo al campo ballottaggio Bennacer-Biglia, con l’algerino leggermente favorito. Kessie e Calhanoglu ai lati, ma occhio a Lucas Paquetà, che potrebbe ritagliarsi uno spazio anche dal primo minuto.

In attacco potrebbe esserci la sorpresa più evidente. Infatti Giampaolo sta pensando di tenere fuori Krzysztof Piatek, l’ex del match. Troppo deludenti le sue prestazioni nelle ultime partite. Il mister potrebbe schierare al suo posto Ante Rebic come unica punta, con l’ormai insostituibile Rafael Leao a sinistra e l’assolutamente sostituibile Jesus Suso, che però verrà ancora confermato dal primo minuto. Con questi undici Giampaolo si giocherà il suo futuro al Milan.

Genoa (3-5-2): Radu; Romero, Zapata, Criscito; Ghiglione, Schone, Radovanovic, Lerager, Barreca; Pinamenti, Kouamé.

Milan (4-3-3): Donnarumma; Calabria, Duarte, Romagnoli, Theo Hernandez; Kessie, Bennacer (Biglia), Calhanoglu; Suso, Rebic, Leao.

Serie A, Sky o DAZN? Programmazione 7.a giornata

Sarà una settima giornata di Serie A molto interessante. Dopo gli impegni europei, Inter e Juventus si affronteranno domenica sera nel primo grande confronto di questa nuova era del calcio italiano. Antonio Conte contro il suo passato, Maurizio Sarri che proverà a riprendersi la testa della classifica. Si comincia però venerdì con un interessante Brescia-Sassuolo. Sabato il Milan a Genova, domenica invece la Roma e la Lazio ancora impegnate nel pomeriggio contro Cagliari e Bologna. Alle 18:00 c’è il Napoli a Torino prima della super sfida della sera. Ricordiamo che questa è l’ultima giornata prima della seconda sosta di questo campionato.

4/10/19, 20.45 – Brescia-Sassuolo – SKY SPORT

5/10/19, 15:00 – SPAL-Parma – SKY SPORT

5/10/19, 18:00 – Hellas Verona-Sampdoria – SKY SPORT

5/10/19, 20:45 – Genoa-Milan –DAZN

6/10/19, 12:30 – Fiorentina-Udinese- DAZN

6/10/19, 15:00 – Atalanta-Lecce – DAZN

6/10/19, 15:00 – Bologna-Lazio – SKY SPORT

6/10/19, 15:00 – Roma-Cagliari – SKY SPORT

6/10/19, 18:00 – Torino-Napoli – SKY SPORT

6/10/19, 20:45 – Inter-Juventus- SKY SPORT