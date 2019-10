La posizione di Marco Giampaolo è in bilico dopo queste prime sei giornate. C’è la sensazione che Genoa–Milan di sabato sera sarà decisiva per il suo futuro. In caso di ennesima sconfitta, difficilmente la società avrà la forza di riconfermarlo ancora. Fra i nomi fatti per la sostituzione c’è anche quello di Andriy Shevchenko, attuale commissario tecnico dell’Ucraina. Ieri era presente a Milano e questo ha alimentato le indiscrezioni. L’ex attaccante, però, ha smentito contatti con la dirigenza e ha spiegato i motivi della sua presenza in città: Atalanta-Shakthar e una cena con gli amici. Resta in corsa Rudi Garcia, ma occhio ad Arsene Wenger.

