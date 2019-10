Andrea Bertolacci è svincolato dallo scorso 30 giugno 2019. A sorpresa, in queste ore, potrebbe aver trovato squadra in Serie A: c’è la Sampdoria.

Andrea Bertolacci, svincolato dal Milan lo scorso 30 giugno 2019, per tutta l’estate non ha trovato squadra. Adesso potrebbe esserci stata la svolta. Si parla di un’interesse da parte della Sampdoria per l’ex centrocampista rossonero.

La scorsa stagione con Gattuso non ha mai giocato, eccetto una presenza in Europa League nella fase a gironi. Non è stato semplice trovare una sistemazione, e non solo perché parliamo di un giocatore che non vede il campo da mesi, ma anche per via dei 2 milioni di euro che percepiva nel Milan.

Classe 1991, Bertolacci ha tanta voglia di rilanciarsi e potrebbe farlo partendo ancora una volta da Genova, ma dall’altra sponda, quella della Sampdoria. A riportare la notizia è stato poco fa Gianluca Di Marzio tramite il proprio profilo Twitter: “La Sampdoria pronta a tesserare Bertolacci, svincolato”.

I blucerchiati sono in piena crisi. La squadra di Eusebio Di Francesco ha vinto soltanto una partita in questo campionato: con soli tre punti, è clamorosamente ultima in classifica.

