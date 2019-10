Il Milan che affronterà il Genoa sabato sera al Ferraris è ancora un’incognita. Marco Giampaolo ha ancora diversi dubbi di formazioni: ecco le possibili scelte.

Non sono ancora chiare le scelte di formazione di Marco Giampaolo per Genoa-Milan. Sin qui ci sono state diverse indiscrezioni che parlavano di un ritorno dei “vecchi” che tanto male avevano fatto prima delle sconfitte con Torino e Fiorentina.

Si parla di Lucas Biglia che potrebbe riprendere il posto di Ismael Bennacer, e dello stesso Ricardo Rodriguez al posto di Theo Hernandez. Per quanto riguarda l’algerino, dopo i due rigori commessi, un turno di riposo potrebbe anche starci, mentre non è ben chiari il motivo per cui Herndez debba essere tenuto fuori. Insomma qualora fossero effettuati questi due cambi, non migliorerà certamente il Milan visto nelle ultime settimane.

Un cambio certo sarà in difesa vista la squalifica di Mateo Musacchio: al suo posto giocherà per la prima volta da titolare in stagione Leo Duarte. Il brasiliano era stato chiamato in causa nel secondo tempo della disfatta contro la Fiorentina di domenica scorsa.

Nessuna certezza in altri ruoli, se non per quanto riguarda le presenze di Gianluigi Donnarumma, Davide Calabria (anche se ultimamente ha reso molto al di sotto delle aspettative), Alessio Romagnoli e Rafael Leao. Tutto il resto della squadra è in forte dubbio.

Anche Krzysztof Piatek potrebbe partire dalla panchina per far spazio ad Ante Rebic in attacco. Non è certo nemmeno il modulo, se sarà o meno il 4-3-3 oppure si riproverà con il 4-3-1-2. Insomma tanti dubbi ancora da risolvere.

Proponiamo due probabili formazioni del Milan in quanto alcune testate giornalistiche propongono uno schieramento con determinati interpreti, ma secondo le ultime indiscrezioni ci potrebbero essere cambi importanti. In ogni caso, non escludiamo sorprese. Domani, giornata di vigilia, potrebbero arrivare novità.

GENOA (3-5-2): Radu; Romero, Zapata, Criscito; Ghiglione, Schone, Radovanovic, Lerager, Pajac; Kouame, Pinamonti.

Allenatore: Andreazzoli.

Per il Milan, invece, ecco le due possibili opzioni. In entrambi i casi si tratta di un 4-3-3:

MILAN opzione 1): Donnarumma; Calabria, Duarte, Romagnoli, Hernandez; Krunic, Bennacer, Calhanoglu (Paquetà); Suso, Rebic, Leao.

MILAN opzione 2): Donnarumma; Calabria, Duarte, Romagnoli, Rodriguez; Kessie (Borini), Biglia, Calhanoglu; Suso, Rebic, Leao.

