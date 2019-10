Pepe Reina ha parlato a Sky Sport dell’anima rossonera che non deve assolutamente mancare in vista delle prossime gare.

Nel Milan di oggi manca lo spirito, la verve e l’esperienza dei ‘big’, di coloro che sono da considerarsi veterani, elementi che hanno vinto altrove.

Il portiere Pepe Reina è uno di questi; il classe ’82 di origine spagnola è il vice di Gianluigi Donnarumma, ma allo stesso tempo è un leader all’interno dello spogliatoio, un calciatore che ha quel carattere eccelso ideale per mettere in riga i compagni più giovani.

E proprio da Reina, interpellato da Sky Sport, è arrivato un messaggio di carica e di sprone nei confronti del resto del gruppo dopo questo periodo complicato: “Nel mondo del calcio si può vincere, pareggiare e perdere, ma non deve mai mancare l’anima e il cuore per novanta minuti. Quello non possiamo mai rimproverarcelo. Dobbiamo essere in pace con noi stessi. Nel mondo del calcio i risultati contano parecchio, ma la base fondamentale deve essere questa”.

Insomma il portiere ex Liverpool e Napoli ha voluto lanciare un messaggio importante per il Milan, squadra che ha bisogno d fiducia ma soprattutto di risultati per riemergere.

