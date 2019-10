Frattura tra Zvonimir Boban e Marco Giampaolo: lo rivela il Corriere dello Sport. Rapporto inesistente tra i due, col post su Instagram del figlio del Cfo che ha avvelenato ulteriormente le parti.

Zvonimir Boban e Marco Giampaolo: rapporto ai minimi termini. Lo rivela il Corriere dello Sport oggi in edicola. Come infatti racconta il quotidiano, i mancati risultati di quest’avvio hanno esteso il caos in casa Milan anche in altri contesti.

Così alla precaria posizione del tecnico rossonero e una stagione già in discussione, ci sarebbero tante altre problematiche dietro le quinte. Tra cui anche un rapporto di fatto inesistente tra il Cfo milanista e l’allenatore abruzzese.

Oltre a una differenza di vedute accentuata col tempo, ad avvelenare le parti – rivela sempre il CorSport – sarebbe state le iniziative social del figlio del dirigente milanista. Il riferimento è a quanto postato su Instagram da Rafael Boban lo scorso 1 ottobre: “Abbiamo giocatori di alta qualità, penso che il problema sia l’allenatore. Vedremo cosa succederà. Abbiamo iniziato la stagione davvero male, però penso che risaliremo”.

Un episodio – sottolinea il quotidiano – che di sicuro non esprime il massimo della compattezza in un momento difficile. Ora è in arrivo la resa dei conti per il tecnico rossonero, mentre la società già avvia il casting panchina per non farsi trovare impreparta. Ma attenzione anche alle posizioni di Paolo Maldini e dello stesso Boban, le quali – rivela il CdS – non sono immune da spifferi.

Genoa-Milan, possibile chance per Rebic: Piatek rischia