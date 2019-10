Il tecnico Marco Giampaolo ha parlato in conferenza di come e se la squadra rossonera segue le sue direttive tattiche.

Uno dei più grossi dubbi in casa Milan dopo questo primo periodo di stagione riguarda quanto il gruppo rossonera possa seguire le indicazioni del proprio allenatore.

Marco Giampaolo è però fiducioso; nonostante le malelingue parlino di un Milan poco attinente agli schemi imposti dall’ex Sampdoria, l’allenatore abruzzese crede fortemente nelle proprie idee.

Lo ha confermato nella conferenza stampa terminata poco fa a Milanello, in vista della sfida contro il Genoa di domani sera: “La squadra non mi segue? Mi è stato manifestato privatamente l’entusiasmo per i miei metodi. La squadra credeva e crede ancora nelle mie idee. L’importante però è dare il sangue per la maglia”.

L’importante per Giampaolo è reagire; un atteggiamento che il Milan non è riuscito ad avere, visto che i rossoneri non sono riusciti a rialzarsi dopo le recenti sconfitte: “Bisogna essere forti nelle sconfitte, bisogna saper soffrire e migliorare nei dettagli. Questa è l’unico modo per rialzarci”.

Ora c’è solo da attendere la prossima gara di campionato a Genova, anche per capire se i rossoneri saranno in grado di dimenticare la crisi recente e ripartire da zero con i dettami di mister Giampaolo.

Giampaolo: “Dobbiamo uscire dalla crisi. Piatek? Non possiamo rinunciarci”