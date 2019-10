Dubbi per Marco Giampaolo in vista di Genoa-Milan; la sua formazione potrebbe subire delle modifiche per quanto riguarda tre ruoli.

C’è grande curiosità sulla formazione del Milan che sfiderà domani il Genoa in trasferta, una gara che potrebbe risollevare il morale dei rossoneri, così come abbatterlo del tutto.

Servirà una prova finalmente positiva da parte della squadra rossonera, dopo tre sconfitte deludenti che hanno allontanato il Milan dalle velleità di alta classifica.

Tre i dubbi nella testa di Marco Giampaolo, tecnico che si gioca il posto domani sera a Marassi; tre ruoli che hanno bisogno ancora di un padrone, visto che le scelte del tecnico rossonero non sembrano ancora definitive e sicure.

Il primo dubbio è in difesa: Theo Hernandez ha fatto bene nel derby, meno contro la Fiorentina. Il francese può dare tanto in fase di spinta mentre deve crescere in fase difensiva. Ecco perché Ricardo Rodriguez può tornare in auge e giocarsi seriamente il posto con il collega di reparto.

Il secondo ballottaggio a centrocampo: Lucas Biglia o Ismael Bennacer in cabina di regia? L’esperienza o l’estro? La quantità o la qualità? Dovrà pensarci bene Giampaolo, visto che da uno di questi due centrocampisti dipenderà il gioco rossonero.

Infine Giampaolo è tentato dal reinserire in squadra Lucas Paquetà; il brasiliano, dopo l’avvio di stagione negativo, potrebbe essere preferito ad Hakan Calhanoglu. Il ruolo di mezzala sinistra titolare dovrebbe dunque essere in dubbio tra i due fantasisti, con l’ex Flamengo che chiede spazio rispetto al deludente turco.

