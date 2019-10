La Nazionale femminile italiana gioca oggi a Malta per le qualificazioni europeee: tre calciatrici del Milan in campo dal 1′ minuto.

La Nazionale femminile dell’Italia riparte da Malta. Oggi le azzurre della c.t. Milena Bartolini giocheranno nell’isola mediterranea per le qualificazioni europee.

La squadra azzurra, dopo l’ottima figura al Mondiale di categoria in Francia, deve cercare di ottenere il pass per il campionato europeo che si disputerà nel 2021. Non si può dunque fallire un incontro importante ma allo stesso tempo alla portata come quello odierno.

Sono state annunciate le formazioni ufficiali di Malta-Italia, con fischio d’inizio alle 17,30. Tre calciatrici del Milan sono state inserite dal 1′ minuto dalla Bartolini: si tratta del difensore Fusetti, del centrocampista esterno Bergamaschi e della punta Giacini, capitano tra l’altro delle rossonere.

Questi gli schieramenti:

Malta (5-4-1): J. Xuereb; Sciberras, S. Farrugia, Lipman, C. Zammit, Flask; B. Borg, S. Zammit, Theuma, Cuschieri; M. Farrugia. Ct Gatt

Italia (4-4-2): Giuliani; Bergamaschi, Gama, Fusetti, Bartoli; Cernoia, Galli, Giugliano, Marinelli; Giacinti, Tarenzi. Ct Bertolini

Sassuolo, il sindaco Menani: “Squinzi voleva acquistare il Milan”