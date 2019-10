El Shaarawy torna già in Italia? Appena arrivato in Cina, sta pensando al ritorno in Sere A. Segue con interesse la Juventus, che ci sta facendo un pensierino.

In estate, a sorpresa, Stephan El Shaarawy, nel pieno della sua carriera e dopo una stagione di ottimo livello, ha deciso di andarsene in Cina, allo Shanghai Shenhua. Certo, difficile dire no a certe incredibili cifre, ma resta una scelta parecchio discutibile.

Il Faraone è un ragazzo ancora giovane e con delle potenzialità incredibile. Lo ha lanciato ad alti livelli proprio il Milan, che lo prese dal Genoa nel 2011. Una prima stagione in una squadra straordinaria, spesso partner d’attacco di Zlatan Ibrahimovic; poi, nell’anno successivo, l’exploit incredibile che lo portò a diventare il trascinatore di quel gruppo fortemente ridimensionato con gli addi dei big. Fino poi alla cessione al Monaco nel 2015 e il ritorno in Italia, alla Roma, nel 2016. Adesso la Cina… e potrebbe finire già molto presto.

Infatti il Corriere dello Sport di oggi ha lanciato un’indiscrezione in merito al futuro dell’italo-egiziano. Che pare già stufo dell’Asia, tanto che starebbe pensando al ritorno in Serie A; questo però non può avvenire a gennaio perché, per contratto, non può lasciare lo Shanghai durante il primo anno di accordo. Il quotidiano romano spiega che la Juventus potrebbe provarci l’estate prossima, magari con la formula del prestito con diritto o obbligo di riscatto.

