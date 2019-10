La diretta live di Genoa-Milan, anticipo delle 20.45 della 7.a giornata di Serie A. Cronaca, risultato e tabellino del match in tempo reale con aggiornamenti minuto per minuto.

La brutta debacle contro la Fiorentina è un rospo molto difficile da inghiottire. San Siro che si svuota, poi, è un’immagine che il Milan non riuscirà a smaltire in fretta. Può riuscirci in un solo modo: vincere. E magari farlo fin da subito.

Genova è una tappa cruciale per Marco Giampaolo e per il gruppo di calciatori. Il mister si gioca praticamente tutto: di fronte all’ennesima sconfitta, la società potrà fare molto poco per difenderlo e per confermarlo. Tra l’altro dopo questo week-end c’è la sosta, cioè il momento migliore per un eventuale cambio di panchina. Insomma, la pressione sull’allenatore in questo momento è enorme. Gli unici che possono aiutarlo e salvarlo sono i calciatori. Che devono dare una svolta alle loro carriere a questo inizio di stagione.

Milan, Giampaolo rischia il posto

Contro la Fiorentina si è verificata una delle peggiori prestazioni della squadra rossonera degli ultimi anni. E visti i tempi, non era mica facile riuscirci. Adesso però non bisogna piangere sul latte versato. Il Milan deve tornare a fare punti e deve farlo a partire dalla sfida di questa sera a Marassi. Anche il Genoa non se la passa benissimo, con Aurelio Andreazzoli anche lui a rischio. In settimana si è parlato di Gennaro Gattuso, il quale però avrebbe declinato perché in attesa di un altro tipo di chiamata. Magari dal Milan? Difficile, ma chissà.

Per ora l’allenatore del Diavolo è Giampaolo, una figura su cui hanno puntato tantissimo Paolo Maldini e Zvonimir Boban. Un esonero adesso significherebbe ammettere di aver sbagliato tutto. E farlo già ad inizio stagione non è di certo un buon segno… La dirigenza crede nel progetto, anche se qualcuno in settimana ha parlato di un disaccordo fra i due dirigenti proprio sulla posizione del tecnico. Vedremo cosa succederà nelle prossime ore. Genoa–Milan è il punto di svolta, sia in senso positivo che in senso negativo.

Genoa-Milan, le probabili formazioni

Giampaolo ha sempre regalato sorprese nelle formazioni titolari di questo inizio di stagione. Per questa sera potrebbe riportare nell’undici del primo minuto Ricardo Rodriguez e Lucas Biglia, due dei più criticati dalla tifoseria. Entrambi però gli garantiscono tranquillità ed esperienza, fondamentali in un momento del genere. Panchina probabile quindi per Ismael Bennacer (bocciato da tutti contro la Fiorentina) e Theo Hernandez, anche lui alle prese con qualche difficoltà (più mentale che tecnica).

Possibile chance anche per Lucas Paquetà al posto di Hakan Calhanoglu. Kessie confermato a destra per completare il centrocampo. In difesa nessuna sorpresa: sarà Léo Duarte a sostituire Mateo Musacchio e affiancare Alessio Romagnoli. Calabria a destra come sempre. In porta Gianluigi Donnarumma, una delle due certezze di questo Milan. L’altra in questo momento è Rafael Leao, reduce dal primo gol in maglia rossonera contro la Fiorentina. E che gol.

Insieme a lui Jesus Suso a destra e Krzysztof Piatek centrale, confermato da Giampaolo in conferenza stampa ieri. “I più forti devono stare in trincea“, ha detto il mister, alla domanda sulla possibile esclusione del polacco. Che guiderà quindi ancora l’attacco con due esterni. Ante Rebic partirà ancora dalla panchina e può essere un’arma a gara in corso. Per il Genoa, invece, solito 3-5-2: non c’è Barreca, quindi a sinistra gioca Pjac. Kouamé e Pianamonti in avanti.

Genoa (3-5-2): Radu; Romero, Zapata, Criscito; Ghiglione, Schone, Radonavonic, Lerager, Pajac; Kuame, Pinamonti. All. Andreazzoli

Milan (4-3-3): Donnarumma; Calabria, Duarte, Romagnoli, Hernandez; Kessie, Biglia, Paquetá; Suso, Piatek, Leão. All. Giampaolo