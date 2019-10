Il Milan ritrova Cristian Zapata, un ex veterano rossonero che, rimasto senza contratto, ha scelto di accettare l’offerta del Genoa.

Non sarà certo stato il difensore più forte e brillante della storia milanista, ma qualcosa Cristian Zapata ha sicuramente lasciato durante la sua esperienza a Milano.

Il difensore colombiano infatti ha indossato la maglia rossonera dal 2012 al 2019; sette anni di lunga militanza nei quali Zapata ha alternato però prove eccellenti, da stopper moderno ed intelligente, ad altre ben più sottotono. Colpa di un andamento troppo spesso altalenante ed insicuro.

Oggi il Milan, come scrive Tuttosport, rincontra Zapata sulla propria strada; il colombiano infatti gioca con la maglia del Genoa, squadra che lo ha convinto dopo essersi svincolato dal Milan per la scadenza del suo contratto.

Le trattative estive tra l’agente Ivan Cordoba e la dirigenza del Milan non sono andate a buon fine, dunque la carriera rossonera del classe ’86 si è esaurita di botto e forse con qualche sassolino nelle scarpe, visto che nelle ultime stagioni è stato spesso lasciato in disparte.

Zapata dunque è in cerca di una sorta di ‘vendetta‘ personale; vuole mostrare stasera al Milan di essere ancora un difensore di spessore, utile e affidabile in Serie A. Non a caso il tecnico Aurelio Andreazzoli dovrebbe schierarlo nuovamente titolare nel suo 3-5-2, a completare il pacchetto difensivo con Romero e Criscito.

