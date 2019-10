Giacomo Bonaventura giocherà titolare in Genoa-Milan, anticipo della settima giornata di Serie A. Svelati i dubbi sulla posizione in cui verrà schierato.

A poco più di un’ora dal calcio d’inizio di Genoa-Milan, fissato per le 20:45 allo stadio Luigi Ferraris, sono giunte novità di formazione. In particolare – da Sky Sport 24 – della presenza di Giacomo Bonaventura titolare.

Scelta a sorpresa di Marco Giampaolo, che vuole mettere in campo la squadra più corretta per battere il Genoa. Una vittoria serve obbligatoriamente. C’erano dubbi però sulla posizione che Bonaventura ricoprirà in campo. Seppur non ci sia l’assoluta certezza prima che inizi il match, filtrano indiscrezioni.

Giampaolo ha scelto il ruolo di Bonaventura

Bonaventura dovrebbe essere schierato da esterno nel 4-3-3. Fuori clamorosamente Rafael Leao dall’11 titolare. A centrocampo c’è Calhanoglu.

L’esperienza e la personalità di Bonaventura a servizio del Milan. Dopo l’infortunio, l’operazione, il lungo percorso di recupero… Jack vuole riprendersi in mano la squadra rossonera, e trascinarla ad una vittoria che manca da troppo tempo in questo dannato inizio di stagione.

