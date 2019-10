Nel corso del pre-partita di Genoa-Milan, sono arrivate le dichiarazioni di Fabio Borini. L’attaccante rossonero ha parlato a Milan TV.

Genoa-Milan è l’anticipo della settima giornata di Serie A. Nel corso del pre-partita, dichiarazioni ai microfoni del canale tematico rossonero per Fabio Borini.

L’attaccante milanista – che oggi non sarà titolare nell’11 ufficiale scelto da Giampaolo – ha rilasciato un’intervista nella quale parla del match e del momento negativo della squadra: “Questa partita si prepara come tutte le altre, forse anche meglio, altre figuracce non si possono fare e bisogna tirarsi su”.

Le figuracce fanno male a tutti, soprattutto ai tifosi. Quindi serve una sterzata importante, caro Milan. Borini lo sa e aggiunge: “Bisogna lottare per la maglia e per noi stessi, dobbiamo essere orgogliosi di ciò che siamo e il Milan fa parte di noi”.

Genoa-Milan in streaming e diretta tv: come e dove vederla