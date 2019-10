Poche ore al calcio d’inizio di Genoa-Milan. Prima novità importante da Marco Giampaolo: Giacomo Bonaventura giocherà titolare stasera.

Stasera al Ferraris andrà in scena Genoa-Milan, anticipo della 7^ giornata di Serie A. I rossoneri sono obbligati a vincere dopo il periodo estremamente negativo condito dalle tre sconfitte consecutive.

Per farlo, Marco Giampaolo si affiderà all’esperienza di Giacomo Bonaventura. Dopo i pochi minuti giocati, all’esordio stagionale, contro il Torino nel finale di gara, Jack tornerà a giocare titolare questa sera. A riferirlo sono stati i colleghi di Sky Sport 24. Mossa a sorpresa del tecnico rossonero, che dovrebbe schierare Bonaventura nei tre di centrocampo.

Esperienza e personalità: Bonaventura pronto a riprendersi il Milan

Il Milan ha necessità di tornare alla vittoria e Giampaolo vuole proporre una formazione equilibrata tra giovani ed esperti.

Bonaventura è stato uno dei fari assoluti della squadra prima dell’infortunio della scorsa stagione, e speriamo possa tornare ad essere un punto di riferimento.

E soprattutto che sia decisivo ai fini del risultato. La situazione in casa rossonera è molto delicata, non si può più sbagliare.

Dove giocherà? Questo non è ancora chiaro. Due le opzioni: a centrocampo da interno sinistro, oppure al posto di Jesus Suso.

Nel primo caso, non dovrebbero giocare né Calhanoglu né Paquetà; nel secondo caso, nel caso andasse in panchina Suso, Bonaventura potrebbe anche agire da trequartista (Giampaolo tempo fa era convinto che Jack potesse ricoprire questo ruolo) il che avrebbe come conseguenza un cambio modulo. Rafael Leao in quel caso giocherebbe più vicino a Piatek.

Insomma, ci si aspettano importanti novità tattiche da Marco Giampaolo. Il tecnico vuole rivoluzionare (ancora) il Milan, ma stavolta in positivo.

Il ritorno al 4-3-1-2 resta una possibilità, dopo il periodo di tentativi di 4-3-3. Staremo a vedere questa sera come si schiereranno i giocatori in campo.

