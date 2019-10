Stasera a Genova un match che potrebbe decidere il futuro di Marco Giampaolo, costretto a vincere in Genoa-Milan per evitare un eventuale esonero. Il mister rossonero confermerà il modulo 4-3-3: davanti a Donnarumma in difesa sono sicuri di essere titolari Calabria, Duarte e Romagnoli, mentre per la fascia sinistra c’è il ballottaggio Hernandez-Rodriguez. A centrocampo Biglia dovrebbe essere preferito a Bennacer in regia, con Kessie mezzala destra e uno tra Paquetà e Calhanoglu mezzala sinistra. In attacco confermato il tridente Suso-Piatek-Leao. Andreazzoli proporrà un 3-5-2: Radu tra i pali, terzetto difensivo Romero-Zapata-Criscito, a centrocampo Ghiglione sulla fascia destra e Pajac su quella sinistra, gli interni saranno Lerager, Schone e Radovanovic. In avanti la coppia Kouame-Pinamonti.

