Rimonta vincente del Milan in casa del Genoa. Nel post-partita Pepe Reina, croce e delizia in partita, ha rilasciato un'intervista in zona mista.

Il Milan vince in rimonta contro il Genoa. Decisivi gli ingressi di Leao e Paquetà, i gol di Hernandez e Kessie, e la parata finale su rigore di Pepe Reina su Schone. Nel corso del post-partita proprio il portiere spagnolo ha parlato in zona mista ai microfoni dei giornalisti presenti.

Croce e delizia Reina nelle pagelle post Genoa-Milan. Uno stop di Donnarumma nella rifinitura, ha portato il portiere ex Liverpool a giocare titolare. Prima la papera sull’1-0, poi il miracolo su Schone. Queste le parole al termine del match: “Menomale, dopo quell’errore del primo tempo. L’esperienza mi ha aiutato a rimanere concentrato su ogni dettaglio”.

Genoa-Milan, le dichiarazioni di Reina in mix zone

Sulla prova della squadra, vittoriosa in rimonta: “Sono orgoglioso della reazione della squadra, abbiamo ribaltato la partita e ci portiamo tre punti importanti a casa. Importante avere due settimane per preparare la prossima contro il Lecce. Speriamo che questa sia la svolta della nostra stagione”.

Sulla forza trovata al rientro dagli spogliatoi: “Sapevamo che eravamo in partita, le piccole cose potevano cambiare. Non si poteva mollare, in questo momento di sfiducia, che la palla brucia… Dobbiamo stare tranquilli, dare il 100%, poi si sbaglia. Bisogna andare a casa con la consapevolezza di avere dato tutto. Poi il momento positivo arriverà”.

