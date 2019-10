La prima sfida scudetto è della Juventus. In un San Siro stracolmo e da record, la squadra bianconera si impone per 2-1 contro l’Inter. Sblocca Paulo Dybala, poi il pareggio di Lautaro Martinez. Gonzalo Higuaìn la decide nella ripresa.

Maurizio Sarri ha schierato a sorpresa la Joya dal primo minuto insieme a Cristiano Ronaldo con Bernardeschi alle spalle. Panchina per Higuaìn. L’ex Palermo ringrazia con un gol fantastico: Pjanic lo lancia in profondità, l’argentino controlla e calcia forte sul secondo palo. La reazione dei nerazzurri però è immediata: De Ligt la tocca di mano in area, dal dischetto non sbaglia Lautaro, che si conferma in ottima forma dopo la splendida prestazione a Barcellona in settimana.

Equilibrio totale anche nella ripresa. Meglio la Juventus all’inizio, poi è venuta fuori l’Inter. Nel momento in cui la gara sembra destinata al pareggio, Higuaìn segna il vantaggio: spettacolare azione palla a terra, Bentancur trova perfettamente il Pipita fra le linee che, da quella posizione, non può sbagliare. Segna ancora a San Siro, segna ancora contro l’Inter. L’ex Milan ha ritrovato se stesso e in questo momento è una pedina fondamentale per la Vecchia Signora.

La Juventus torna in testa alla classifica quindi a più uno proprio dalla squadra di Antonio Conte. Seconda sconfitta in stagione, dopo quella al Camp Nou, per l’Inter. Che ha giocato comunque un’ottima partita anche stasera e ha confermato di essere pronta per lottare per lo scudetto. La Juventus però ha ancora qualcosa in più. E adesso la mano di Sarri è parecchio più evidente.

Sky – Milan, sostituto Giampaolo: Pioli e Spalletti in pole