Milan, messaggio di Suso per i tifosi dopo il successo di Genova. Lo spagnolo ci mette la faccia: “Siamo i primi ad essere consapevoli, ma fidatevi di noi”.

Se Davide Calabria fa autocritica, Suso invece ci mette la faccia con i tifosi. Il suo messaggio dopo Genoa-Milan, infatti, è mirato proprio alla tifoseria rossonera.

Ecco quanto scritto dallo spagnolo via Instagram: “Contavano solo i tre punti. Siamo i primi ad essere consapevoli che servirà altro, molto altro, per tornare in alto. Ma stanotte serviva carattere ed un po’ di buona sorte. Ed è andata bene. Meritate di più, lo sappiamo benissimo. Ma fidatevi di noi. Forza Milan”.

Parole da leader, ma per una personalità che purtroppo non trova riscontri in campo. Perché anche ieri lo spagnolo ha fallito un’altra grande occasione. Dovrebbe essere uno dei veterani alla guida questo Diavolo giovane e disorientato, il leader quanto meno tecnico di questa squadra.

E invece si eclissa sempre di più, partita dopo partita. Di fatto, solo in Milan-Brescia ha mostrato sprazzi della sua tecnica. Giocate pregevoli e assist per Hakan Calhanoglu nel primo tempo, per poi sparire nella ripresa.

Personalità e continuità, il doppio difetto di Suso. Ma l’autocritica, la consapevolezza e il metterci la faccia sono comunque segnali di maturità. La speranza è che a queste parole seguano i fatti, soprattutto da parte sua. Da un giocatore che può e deve fare di più per questo Milan in difficoltà.

