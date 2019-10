Stefano Pioli spera nel Milan: obiettivo numero uno della Sampdoria, il tecnico è pronto a prendere tempo sperando in una chiamata rossonera. Le ultime.

La Sampdoria è pronta a chiamare Stefano Pioli per la panchina, ma quest’ultimo è già preddisposto a temporeggiare. Il motivo? Il Milan.

Secondo quanto infatti riferisce Gianluca Di Marzio attraverso il proprio sito, il tecnico è consapevole di rientrare nella lista rossonera in caso di esonero di Marco Giampaolo. E così vorrebbe aspettare ancora, per cercare di capire se ci siano reali sviluppi per la grande occasione rossonera.

Del resto niente è definito in casa Diavolo nonostante il successo di Marassi. Lo scenario – rivela il collega – non è per niente chiaro e la società farà comunque delle valutazioni a 360° su questo avvio di stagione.

Ed è anche per questo che Pioli, cercato nel frattempo anche dal Genoa, vorrebbe prendere tempo. Ma probabilmente non ci sarà modo: Eusebio Di Francesco è ormai a un passo dall’esonero, mentre in casa Milan non sono previsti terremoti dopo i segnali positivi intravisti in Liguria.

Giampaolo, probabilmente, verrà valutato più attentamente al rientro dalla sosta, dopo che avrà avuto tempo per riordinare le idee e riorganizzare il tutto. Importante, quindi, sarà il doppio confronto con Lecce e Roma al rientro in campionato.

