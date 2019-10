Spalletti non è più disponibile per il Milan. L’allenatore toscano ha problemi contrattuali con l’Inter, che non gli garantisce la buonuscita che chiede.

Luciano Spalletti era il primo nome sulla lista del Milan per la sostituzione di Marco Giampaolo. In questi minuti però la pista si è fortemente raffreddata a causa dei problemi con la buonuscita con l’Inter.

Stando a quanto riporta ANSA, il tecnico toscano non sarebbe più disponibile ad accettare la proposta dei rossoneri, coi quali c’era già un principio di accordo dal punto di vista economico. Il nodo riguarda il contratto in essere con l’Inter, in scadenza a giugno 2020. Il Milan adesso deve cambiare nome e pare abbia virato su Stefano Pioli, già contattato anche dal Genoa in queste ore per la sostituzione di Aurelio Andreazzoli.

L’altra opzione è invece un allenatore straniero. Rudi Garcia è quello che più convince, anche perché sponsorizzato fortemente da Frederic Massara. Difficile invece la pista Marcelino, così come Arsene Wenger, che di recente ha detto che sarebbe presto tornato in panchina. Al momento non dovrebbero esserci altri nomi sul piatto, ma il Milan sta ragionando.

