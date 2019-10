Marco Giampaolo verso l’esonero: lo conferma anche il Corriere della Sera oggi in edicola. Ecco cosa filtra da Casa Milan nelle ultimissime ore.

Marco Giampaolo appeso a un filo, con Luciano Spalletti primo obiettivo del Milan: lo riferisce anche il Corriere della Sera oggi in edicola. Come evidenzia il quotidiano, tira aria di esonero a Milanello. Anche forte.

“Valutazioni in corso”, è questo quanto filtra da Casa Milan in questo momento. Tradotto: lo striminzito e sofferto successo di Marassi non è bastato. Giampaolo è in bilico, i dirigenti si stanno già guardando attorno e potrebbero esserci novità importanti già tra oggi e domani.

L’identikit è tracciato: serve un tecnico esperto, meglio se italiano e che conosca il campionato, ma soprattutto abile nel una squadra prima nella testa che nel gioco. Tratti che rispondono a un nome preciso: Spalletti appunto.

Ma prima di ogni possibile terremoto, il Milan vuole accertarsi di avere un buon sostituto tra le mani. Non si cambierà tanto per: è questo un altro messaggio che filtra dal club rossonero. Significa caso Giampaolo, alla fine, potrebbe anche restare al suo posto. Ma con quale forza dopo essere stato delegittimato e messo in discussione? Ed è proprio per questo – rivela il CorSera – che fino a ieri sera le percentuali di esonero erano altissime.

Esonero Giampaolo, i possibili sostituti

L’impressione è che ora la questione ora non sia tanto Giampaolo, ma il suo sostituto. Perché sull’ex Sampdoria sembrerebbe già tutto deciso: il suo progetto è naufragato. O sta per farlo. Oltre a Spalletti, un altro nome caldo è quello di Rudi Garcia, il quale però è già in trattativa col Monaco. Sullo sfondo restano quindi quattro nomi: Spalletti, Claudio Ranieri, Stefano Pioli e Cesare Prandelli. Nessun contatto, invece, con Gennaro Gattuso.

Spalletti è il nome più gradito, ma strappare un suo sì sarà tutt’altro che facile. Sarebbe più semplice arrivare agli altri, i quali però convincono di meno. Valutazioni in corso tra pro e contro su ognuno di loro in queste ore.

Giampaolo, intanto, è a casa sua a Gallarate. Come svela il quotidiano, anche Paolo Maldini, che fino a venerdì aveva difeso in maniera convinta il suo operato, si starebbe convincendo del cambiamento. Le perplessità di Zvonimir Boban, invece, sono note già da un bel po’.

Giampaolo tra moduli, acquisti e caparbietà: i motivi del tracollo