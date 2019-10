Non solo Giampaolo, anche Maldini e Boban rischiano il posto. A Londra, negli uffici di Elliott, c’è malcontento anche per l’operato della dirigenza.

Intervenuto nel corso del Club di Sky Sport, Peppe Di Stefano ha dato gli ultimi aggiornamenti in merito alla situazione Milan. La posizione di Marco Giampaolo è fortemente in bilico ma non è l’unica.

Quella che sta per arrivare sarà una notte di incertezza. Ieri a Genova c’era un’aria tesa negli spogliatoi. Oggi la prima fase di riflessione e ci sarà probabilmente anche domani. Ci sono due ipotesi al momento: Giampaolo resta, ma è quella meno probabile perché non sono arrivate smentite sul sui possibile esonero, oppure si cambia. Spalletti e Pioli in pole, Garcia e Ranieri in seconda fila. Ma attenzione anche ad un’altra situazione.

Infatti non solo a Milano c’è scontento, ma anche a Londra, dove c’è la sede operativa di Elliott. La proprietà infatti starebbe riflettendo in queste ore anche sulla dirigenza. Occhio quindi a clamorosi risvolti nelle prossime ore perché l’hedge fund americano non è convinto a pieno anche dell’operato della parte tecnica della società.

Ecco perché resta vivo il nome di Gennaro Gattuso per la panchina del Milan. Se dovesse cambiare qualcosa a livello dirigenziale, e quindi l’addio di Maldini e Boban, potrebbe concretizzarsi il ritorno di Rino. Attenzione massima a ciò che succederà nella giornata di domani quindi.

