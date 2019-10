News Milan: a Sky Sport viene fatto il punto della situazione sui negoziati per l’arrivo in rossonero di Luciano Spalletti, che deve liberarsi dall’Inter.

Luciano Spalletti ha deciso di accettare la proposta del Milan di subentrare a Marco Giampaolo. Sembrava ci fossero alcune resistenze iniziali, ma in realtà i contatti tra le parti hanno avuto esito positivo.

Come spiegato da Gianluca Di Marzio a Sky Sport 24, l’accordo economico tra Spalletti e il Milan c’è. A mancare è la buonuscita pretesa dall’Inter per la risoluzione del contratto in essere fino al 2021. L’ingaggio previsto è di circa 5 milioni di euro netti annui e il club nerazzurro finora ha offerto una cifra molto bassa.

News Milan, trattativa Spalletti-Inter sulla risoluzione del contratto

Il tecnico di Certaldo chiede un anno di stipendio, anche perché non si sente trattato bene dalla dirigenza interista dopo aver portato la squadra in Champions League per due stagioni di fila. L’Inter non è disposta ad accontentare questa pretesa di Spalletti e dunque le parti sono in trattativa in queste ore. Il trasferimento al Milan non può concretizzarsi senza tale accordo sulla buonuscita.

C’è un ottimo rapporto tra Elliott Management Corporation e Suning, le proprietà dei due club. Si stanno parlando per favorire la riuscita dell’operazione. Se non verrà trovato un punto d’incontro, la società rossonero dovrà puntare su un’alternativa. Di Marzio spiega che il piano B è Stefano Pioli, che ha lasciato in stand-by le offerte di Sampdoria e Genoa in attesa di una chiamata del Milan.

La dirigenza rossonera spera di chiudere per Spalletti, che ha accettato con entusiasmo il progetto. Anche se il valore dell’organico non è da primissime posizioni, l’allenatore toscano è convinto di poter fare un buon lavoro con il materiale tecnico a disposizione. Ci sono alcuni giovani con potenziale e spera di valorizzarli. Una sfida stimolante per lui, desideroso di tornare in panchina dopo la delusione dell’esonero dall’Inter.

