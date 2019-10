Il Milan vuole affrettare i tempi per l’ingaggio di Luciano Spalletti: c’è fretta per quanto riguarda la rescissione con l’Inter.

La prima scelta è ormai nota: il Milan vuole Luciano Spalletti come tecnico con il quale proseguire il proprio progetto sportivo nella stagione 2019-2020.

Il tecnico toscano è stato individuato come nome ideale per sostituire Marco Giampaolo, ormai sempre più destinato ad un rapido esonero. Non è bastata la vittoria 2-1 sul Genoa di sabato scorso all’ex Sampdoria per salvare il proprio posto.

Il Milan però ha fretta: secondo Sky Sport la risoluzione contrattuale con l’Inter non appare una questione semplice, anzi. Spalletti deve trovare l’accordo con il club nerazzurro, che lo ha messo sotto contratto fino al 2021.

I rossoneri, che vogliono affidare subito la squadra a Spalletti approfittando della sosta per le Nazionali, aspetteranno fino a domani la suddetta risoluzione. Dopo di che non è esclusa la virata verso altre piste, magari come Pioli o Ranieri, considerati due altri papabili nomi per sostituire Giampaolo.

