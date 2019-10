La Sampdoria fa sul serio per Rino Gattuso: è lui l’uomo preferito da Massimo Ferrero per sosituire il deludente Eusebio Di Francesco.

Pochi mesi dopo la risoluzione consensuale con il Milan sembra poter proseguire altrove la carriera da allenatore di Gennaro Gattuso.

Il tecnico calabrese, ieri impegnato nell’amichevole All-Stars contro le vecchie glorie della Germania, è infatti il primo nome sulla lista della Sampdoria.

Il club ligure, al momento clamorosamente all’ultimo posto della classifica di Serie A, sta per esonerare Eusebio Di Francesco: si è rivelata errata la scelta di Massimo Ferrero di ingaggiare per 3 milioni netti l’ex allenatore della Roma, ad oggi autore di un solo successo in sei incontri.

Gattuso dunque è il preferito del vulcanico presidente Ferrero per rilanciare le ambizioni di una Samp in netta crisi. La grinta e la voglia di fare dell’ex rossonero potrebbe essere l’arma giusta.

Secondo Il Secolo XIX però sorgono degli ostacoli che sembrano rallentare l’ingaggio di Gattuso; in primis il numeroso staff tecnico che l’allenatore vorrebbe portarsi dietro e che comporterebbe una spesa imponente per le casse doriane.

Intanto sono state decisamente smentite le voci secondo cui il Milan avrebbe ripensato a Gattuso per la sostituzione di Giampaolo: l’ex centrocampista per ora ha chiuso le porte ad un ritorno immediato a Milanello.

