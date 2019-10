Record negativo per Marco Giampaolo: l’allenatore di Bellinzona è rimasto in carica soltanto 111 giorni, davvero troppo pochi per dare segnali positivi.

Ci si aspettava finalmente un Milan bello da vedere, con un gioco oliato e propositivo, che potesse arrivare facilmente al gol pur di concedere qualcosa in difesa.

Tutto il contrario della squadra rossonera attuale: il Milan dopo sette giornate ha segnato pochissimo e raramente ha espresso un calcio godibile; nessuna traccia dunque dei dettami voluti da Marco Giampaolo, tecnico a cui ormai è stata tolta la fiducia.

L’ex Sampdoria è prossimo all’esonero: e come riportato da Goal.com è già pronto un record negativo per lui. Giampaolo diventerà l’allenatore meno duraturo della storia del Milan, con soli 111 giorni in carica nel ruolo di tecnico.

Nessuno peggio di lui dunque, visto che Giampaolo è riuscito a fare meno bene di tecnici come Tabarez e Terim, esonerati già prima di Natale dall’ex patron Silvio Berlusconi.

Ma non è l’unico primato negativo raggiunto da Giampaolo in questi pochi e terribili mesi: l’allenatore di Bellinzona ha anche la peggior media-punti degli ultimi anni. Con 9 punti conquistati in ben sette partite ufficiali, Giampaolo ha fatto peggio dei deludenti Brocchi e Inzaghi, sviluppando una media di soli 1,29 punti a partita.

